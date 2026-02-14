Inter Juve 1-1 LIVE | pareggia Cambiaso! Male stavolta Luis Henrique Poi Yildiz spaventa Sommer!

L'incontro tra Inter e Juve si conclude con un pareggio 1-1, quando Cambiaso segna il gol del pareggio. La partita si è giocata sotto la pioggia intensa, che ha reso il campo scivoloso e ha complicato le manovre di entrambe le squadre. Luis Henrique si è distinto per errori nel primo tempo, mentre Yildiz ha rischiato di portare avanti i bianconeri con un tiro che Sommer ha deviato in angolo.

di Andrea Bargione Inter Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio San Siro) – Vibrazioni da derby d'Italia: questa sera, alle 20.45, a San Siro va in scena Inter Juve. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juve 1-1: sintesi e moviola. 32? AMMONITO KALULU – Cartellino giallo ai danni di Kalulu dopo un fallo a metà campo su Barella. 30? CHE GIOCATA DI YILDIZ! – Grandissima giocata di Yildiz che con un tiro a giro prova a colpire, respinge Sommer. 26? PAREGGIO JUVE CON CAMBIASO! – La pareggia proprio lui, che dopo lo sfortunato autogol, trova il pareggio meritato dei bianconeri.