Inter Juve 1-1 LIVE | clamoroso doppio errore dei nerazzurri! Poi espulso Kalulu!

L'Inter e la Juventus hanno pareggiato 1-1, a causa di due errori gravi commessi dai nerazzurri. Durante la partita, un difensore dell’Inter ha sbagliato un passaggio importante, permettendo alla Juventus di segnare il momentaneo 1-0. Poco dopo, un altro errore difensivo ha portato al gol del pareggio. Inoltre, Kalulu è stato espulso dopo aver ricevuto un secondo cartellino giallo, lasciando i nerazzurri in dieci uomini.

di Andrea Bargione Inter Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio San Siro) – Vibrazioni da derby d'Italia: questa sera, alle 20.45, a San Siro va in scena Inter Juve. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juve 1-1: sintesi e moviola. 39? KALULU CHIUDE SU DIMARCO! – Il difensore bianconero, ancora attento, chiude su Dimarco 34? ZIELINSKI A UN PASSO DAL GOL! – Doppia occasione pericolosa dell'Inter. Prima giocata illuminante di Thuram per Zielinski salvata da Bremer sulla linea. Poi Sucic pericoloso, tiro di Lautaro Martinez fuori. Sassuolo Inter 0-2 LIVE: i nerazzurri gestiscono il doppio vantaggio Alle 18 al Mapei Stadium si gioca Sassuolo-Inter, sfida valida per il 24° turno di Serie A. Kalulu decisivo in negativo in Cagliari Juve: il suo errore ha permesso il vantaggio rossoblù. Prestazione rivedibile: i voti dei principali quotidiani sportivi Durante la partita tra Cagliari e Juventus, Kalulu ha commesso un errore che ha contribuito al vantaggio dei rossoblù.