Inter Juve 0-0 LIVE | che giocata di Locatelli per Yildiz!

Durante la partita tra Inter e Juventus, Locatelli ha messo in mostra una bella giocata che ha portato il pallone a Yildiz, ma la partita si è conclusa senza reti. La sfida si è svolta in un stadio pieno di tifosi, con entrambe le squadre che cercano di conquistare punti importanti in vista della fine del campionato.

di Andrea Bargione Inter Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio San Siro) – Vibrazioni da derby d'Italia: questa sera, alle 20.45, a San Siro va in scena Inter Juve. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juve 0-0: sintesi e moviola. 12? ALTRA GRANDE PALLA DI LOCATELLI – Altra grandissima giocata di Locatelli che cerca David nel cuore dell'area bianconera: chiude Dimarco. 8? AMMONITO BASTONI – Cartellino giallo ai danni di Bastoni dopo un fallo su Conceicao. Pochi istanti prima tocco leggero di Miretti su Sucic fuori area.