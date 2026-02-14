Intelligenza artificiale Ariston in prima linea

Nel 2025, il mercato della Smart Home in Italia supera il miliardo di euro, e Ariston Group si posiziona in prima linea per questa crescita. L’azienda ha investito su nuove tecnologie e ha lanciato prodotti innovativi come sistemi di riscaldamento intelligenti e connessi, che stanno conquistando sempre più clienti.

Il mercato della Smart Home in Italia sfonda il tetto del miliardo di euro nel 2025, e a guidare questa rivoluzione digitale è Ariston Group. Il colosso del comfort termico, pur con una visione globale, mantiene salde le proprie radici nel distretto di Fabriano, portando il saper fare marchigiano ai vertici dell'innovazione tecnologica presentata all'Osservatorio del Politecnico di Milano. Con l'obiettivo Esg di 5 milioni di prodotti connessi entro il 2030, il gruppo punta sull' intelligenza artificiale per trasformare la manutenzione da reattiva a predittiva. Rita Pantaleoni, Parts & Services Director Italy, ha spiegato: "L'AI gioca un ruolo chiave in questo percorso: ci permette di semplificare processi complessi, migliorare l'efficienza operativa e anticipare bisogni utenti e operatori".