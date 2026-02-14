Innalzamento livelli idrici Zappaterra Pd interroga la Regione | Servono interventi urgenti

Zappaterra di Padova ha presentato un'interrogazione alla Regione dopo aver constatato l’aumento improvviso dei livelli dell’acqua nelle Valli di Comacchio, un fenomeno che rischia di danneggiare l’ecosistema locale. La situazione si aggrava, secondo lui, a causa di recenti piogge intense e di alcune mancanze negli interventi di gestione delle acque. Gli esperti segnalano che, se non si interviene subito, si potrebbe compromettere un patrimonio ambientale considerato tra i più importanti d’Europa.

La consigliera regionale: “Di fronte a uno scenario climatico mutato la gestione deve essere tempestiva e fondata su basi scientifiche” “Le Valli di Comacchio sono uno dei patrimoni ambientali più preziosi d’Europa e non possiamo permettere che vengano messe a rischio dall’innalzamento anomalo dei livelli idrici”. Con un’interrogazione a risposta scritta, la consigliera regionale Marcella Zappaterra chiede alla Giunta quali interventi urgenti siano in atto per riportare i livelli dell’acqua entro i parametri previsti dal Piano di gestione del sito delle Valli di Comacchio. “Il Piano di gestione - specifica la consigliera - prevede nei mesi invernali e pre-primaverili livelli attorno ai +10 cm sul medio mare, da ridurre in vista della stagione riproduttiva.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Il burnout nel settore scolastico italiano sta assumendo proporzioni allarmanti, coinvolgendo insegnanti, personale ATA, dirigenti ed educatori.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

I principali fiumi calabresi hanno registrato un significativo innalzamento dei livelli idrometrici, con onde di piena monitorate in tempo reale attraverso le stazioni di misura distribuite sul territorio. Il monitoraggio prosegue in modo continuativo L’articolo nelle sto facebook

Livelli di fiumi e fossi in aumento dopo i rovesci delle ultime ore x.com