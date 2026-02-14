Inferno introspezione allucinata fra urla e sospiri

Il nuovo spettacolo «Inferno» prende vita da un'interpretazione intensa della Divina Commedia, che ha ispirato compositori come Franz Liszt. La produzione mette in scena un viaggio emotivo carico di urla e sospiri, portando gli spettatori in un mondo di immagini allucinate. La regia si concentra su un’esperienza sensoriale forte, con scene che attraversano momenti di pura tensione e introspezione profonda. Un elemento concreto è l’uso di luci e suoni che amplificano la sensazione di immergersi in un inferno personale e universale.

Dopo aver sedotto Franz Liszt (autore di una sonata Après une Lecture de Dante e della Dante-Symphonie), la Divina Commedia ha stimolato la fantasia di molti compositori, soprattutto per episodi e personaggi descritti nella sua prima cantica. Paolo e Francesca hanno ispirato l’omonima fantasia sinfonica di Cajkovskij oltre alle opere di Ambroise Thomas, Mercadante, Rachmaninov, Zandonai; Gianni Schicchi è transitato dall’Inferno al Trittico pucciniano. La Commedia ha continuato a essere fonte di ispirazione anche per diversi compositori contemporanei: da Sciarrino, autore di alcune musiche di scena dantesche; a Johannes Kalitzke, che nella sua opera Inferno (2004) ha riletto Dante in chiave politica, ambientando l’opera nella Germania del dopoguerra; a Luis Andriessen, che nella video-opera La Commedia (2008) ha trasportato la vicenda nel mondo di oggi, affidando il ruolo di Dante a Cristina Zavalloni, nei panni di una reporter, e trasformando Lucifero in un uomo d’affari, in una mescolanza di stili diversi, dai canti medievali alla disco-music. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Inferno», introspezione allucinata fra urla e sospiri Strage in Svizzera, il dramma di un testimone: «Fumo, urla, persone bruciate e gente a terra. Sembrava l?inferno» Durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, un incendio ha causato panico e confusione tra i presenti. Il fumo, gli abiti bruciati, le urla strazianti: le immagini dei ragazzi scampati all'inferno di Crans-Montana Le immagini che arrivano da Crans-Montana raccontano un episodio drammatico, segnato da fumo, abiti bruciati e urla di paura. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. 4 Words About: Daredevil: Un giorno freddo all’inferno Se gli ultimi giorni di Daredevil erano già stati raccontati da Brian M. Bendis nel 2012, ciò non impedisce di immaginare altri futuri alternativi con un Matt Murdock anziano. È quanto devono aver pens facebook