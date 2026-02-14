Indagine sul realismo europeo di Meloni Parlano Orsina Della Loggia Stefanini e Vassallo

Giorgio Orsina, Marco Della Loggia, Giuseppe Stefanini e Lucia Vassallo commentano il realismo europeo di Meloni, dopo le recenti dichiarazioni sulla necessità di riformare le istituzioni comunitarie. Meloni ha espresso chiaramente il suo punto di vista durante un intervento pubblico, spingendo i loro colleghi a riflettere sulla direzione politica italiana e sull’impatto sulle relazioni internazionali. Durante le discussioni, si è notato come le opinioni si siano divise tra chi vede nella proposta un passo avanti e chi invece la considera rischiosa per l’unità europea.

Si va verso un’Europa più “leggera” ma più competitiva o verso un ritorno dei nazionalismi? E la premier in quale direzione si muove? Un girotondo Merz, Meloni, Draghi, Monti. Tutti i paletti da fissare per scongiurare che la nuova Europa sia meno europea Il destino dell’Europa, l’inedita intesa Meloni-Merz, la visione di Mario Draghi, Enrico Letta e Mario Monti sulle possibili soluzioni al declino. Si va verso un’Europa più “leggera” ma più competitiva o verso un ritorno dei nazionalismi? E la premier in quale direzione si muove? Abbiamo girato questi interrogativi ad alcuni osservatori esperti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Indagine sul realismo europeo di Meloni. Parlano Orsina, Della Loggia, Stefanini e Vassallo Partito della Nazione: ecco perché la ricetta Meloni funziona. Cartolina per Galli della Loggia Il Partito della Nazione rappresenta una strategia politica che, pur suscitando opinioni diverse, merita di essere analizzata attentamente. Viabilità in via della Loggia, la Cna: «Sul senso unico nessun dietrofront» Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Indagine sul realismo europeo di Meloni. Parlano Orsina, Della Loggia, Stefanini e Vassallo. Indagine sul realismo europeo di Meloni. Parlano Orsina, Della Loggia, Stefanini e VassalloSi va verso un’Europa più leggera ma più competitiva o verso un ritorno dei nazionalismi? E la premier in quale direzione si muove? Un girotondo ... ilfoglio.it Presunta frode sui fondi Ue, fermati ex ministra Mogherini ed ex ambasciatore SanninoFederica Mogherini, l'ex Alta rappresentante dell'Ue e attuale rettrice del Collegio d'Europa, è tra le persone fermate nell'ambito dell'indagine che ha visto scattare questa mattina delle ... tg24.sky.it