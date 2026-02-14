Indagine in ospedale de Pascale | La politica deve assumersi le responsabilità che oggi ricadono sui medici

L’indagine avviata dalla Procura di Ravenna sui sei medici del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Ravenna ha provocato grande fermento tra i professionisti sanitari. De Pascale afferma che la politica deve prendersi le responsabilità che attualmente ricadono sui medici. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i medici dell’Emilia-Romagna, che si sentono coinvolti in un caso che mette in discussione il loro operato. Un portavoce della comunità medica ha ricordato come le decisioni politiche spesso influenzano le modalità di lavoro negli ospedali.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, interviene sulla vicenda che vede coinvolti alcuni dirigenti medici del reparto di Malattie infettive di Ravenna "Tutta la comunità medica dell'Emilia-Romagna è profondamente scossa dall'indagine aperta dalla Procura di Ravenna nei confronti di sei medici del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale. Per quasi 9 anni sono stato sindaco della città, compresi gli anni del Covid, conosco uno per uno i reparti e i volti di quell'ospedale e so bene quali sentimenti stanno attraversando i professionisti e le professioniste del Santa Maria delle Croci.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

