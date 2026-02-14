Indagati i medici che salvano i clandestini dall’espulsione

Due medici sono sotto indagine dopo aver evitato l’espulsione di alcuni migranti clandestini, sostenendo che avevano bisogno di cure sanitarie. Uno di loro, un cittadino senegalese accusato di aver molestato sette donne, e un gambiano che aveva danneggiato la pensilina di un autobus, non sono stati ritenuti idonei al rimpatrio. La questione riguarda il ruolo dei medici nel valutare l’idoneità sanitaria prima di decidere l’espulsione.

Per essere spediti in un Cpr serve l'ok sanitario. Un senegalese che ha molestato sette donne e un gambiano che ha distrutto la pensilina del bus non sono risultati idonei. Così come l'assassino di Aurora Livoli. Parte l'inchiesta. Non bastavano le decisioni orientate di alcuni giudici: ora, in soccorso dei clandestini da espellere, scendono in campo anche i medici. Lo strumento messo a disposizione sarebbe il certificato anti rimpatrio. I pm della Procura di Ravenna, Daniele Berberini e Angela Scorza, l'altro giorno hanno disposto una perquisizione informatica nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Santa Maria delle Croci.