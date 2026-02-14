Incidente mortale vicino Etnapolis strada chiusa al traffico in direzione Paternò

Un incidente mortale si è verificato giovedì sera sulla strada statale 121 vicino al centro commerciale Etnapolis, causando la morte di una persona e il ferimento di altre quattro. La collisione ha coinvolto due veicoli, uno dei quali si è ribaltato, e ha provocato la chiusura temporanea della strada in direzione Paternò. Un'auto si è scontrata frontalmente con un altro mezzo, portando a gravi conseguenze per tutti i passeggeri. La polizia ha transennato il tratto interessato per i rilievi.

Tragedia sulla Statale 121: Un Morto e Quattro Feriti nei Pressi di Etnapolis. Un impatto mortale ha sconvolto la strada statale 121, in provincia di Catania, giovedì sera. L'incidente, avvenuto intorno alle 19:00 nei pressi del centro commerciale Etnapolis e dello svincolo Valcorrente, ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre quattro. La strada è attualmente chiusa al traffico in direzione Paternò, con deviazioni attivate per limitare i disagi. Dinamica dell'Incidente e Soccorsi. La dinamica precisa dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità, ma i primi accertamenti indicano una collisione violenta tra almeno due veicoli.