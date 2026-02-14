Incidente a Casalino chiusa la statale 11 verso Vercelli

Un incidente a Casalino ha bloccato la statale 11 verso Vercelli questa mattina, causando disagi alla viabilità. Due auto si sono scontrate al chilometro 85,220, e le autorità stanno ancora verificando le cause dello schianto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale per gestire la situazione e mettere in sicurezza la strada.

Schianto tra due auto e statale chiusa a Casalino. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, due auto si sono scontrate al chilometro 85,220 della statale 11 Padana Superiore. La strada, che collega Novara a Vercelli, è stata quindi chiusa per permettere l'accesso dei mezzi di soccorso.