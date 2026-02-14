Un incendio in un appartamento di Arezzo ha causato la morte di un uomo di 55 anni. La tragedia si è verificata nel quartiere di Pescaiola, dove il fumo e le fiamme hanno reso difficile l’intervento dei vigili del fuoco. L’incendio è scoppiato intorno a mezzogiorno, lasciando senza parole i residenti della zona.

AREZZO – Tragedia nel quartiere di Pescaiola ad Arezzo, dove il sabato a mezzogiorno si è trasformato in un incubo di fuoco e fumo. Un uomo di 55 anni ha perso la vita all’interno del suo appartamento al terzo piano di una palazzina in via Sirio, divorato da un incendio che non gli ha lasciato scampo. L’allarme è scattato alle 12,30, quando le fiamme hanno iniziato a sprigionarsi dalle finestre, attirando l’attenzione dei vicini che hanno immediatamente allertato i soccorsi. La macchina dell’emergenza si è mossa con la massima urgenza: sul posto sono confluite un’ambulanza infermieristica, l’automedica e un’ambulanza, insieme a diverse squadre dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Incendio in un appartamento di Arezzo, muore un 55enne

Un incendio scoppiato questa mattina in via Sirio ad Arezzo ha causato la morte di un uomo di 55 anni, trovato senza vita nell’appartamento avvolto dalle fiamme.

Un incendio si è sviluppato in un appartamento di Rutigliano, provincia di Bari, provocando il salvataggio di due anziani e la tragica morte di un cane.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Appartamento in fiamme in pieno centro: una donna intossicata; Incendio di un'abitazione a Mortegliano, in salvo la donna proprietaria dell'appartamento; Fiamme in via Mascarella. Scoppia un incendio in un appartamento; Incendio a Garbatella, evacuate 20 persone da palazzina a Roma.

Incendio in appartamento, un mortoUn uomo di 55 anni è morto oggi in un incendio scoppiato nel suo appartamento di via Sirio, ad Arezzo. L’allarme è stato lanciato alle 12:30 e sul posto sono intervenuti immediatamente il 118 della AS ... teletruria.it

Incendio in casa ad Arezzo, muore 55enneUn uomo di 55 anni è morto oggi in un incendio scoppiato nel suo appartamento, al terzo piano di uno stabile in via Sirio ad Arezzo. (ANSA) ... ansa.it

Divampa un incendio in un appartamento di Montefalcone nel Sannio. Ferito un 68enne. Evacuate sei famiglie #IoSeguoTgr facebook