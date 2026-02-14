Incendio a Roma fulmine colpisce una cabina elettrica

Un fulmine ha colpito una cabina elettrica a Roma, provocando un incendio nella centrale di Grottarossa. Le fiamme si sono diffuse rapidamente, costringendo i vigili del fuoco a intervenire subito per spegnerle. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Le fiamme nella centrale elettrica di via di Grottarossa. Sul posto i vigili del fuoco Un incendio è scoppiato all'interno della centrale elettrica di Grottarossa. A causare le fiamme è stato un fulmine. Il maltempo a Roma non causa solo allagamenti e cadute di alberi. Anche incendi. Succede a Roma nord, zona Tomba di Nerone, dove un fulmine nella mattinata di oggi, sabato 14 febbraio, ha causato un incendio all'interno di una centrale elettrica. Il complesso, molto grande, si trova al 222 di via di Grottarossa, al parco Papacci. Molte le segnalazioni dai residenti, che hanno sentito un botto, con conseguente black out nella zona.🔗 Leggi su Romatoday.it

Domenica si sono verificati blackout in diverse aree a causa di un incendio in una cabina elettrica Enel vicino al supermercato Famila di Calisese.

