In Terra Santa a ricercare un dialogo

14 feb 2026

Una delegazione di sindaci lombardi ha visitato la Terra Santa per promuovere il dialogo tra le comunità locali. La loro presenza mira a creare ponti e favorire incontri diretti, senza prendere posizione o schierarsi. Durante il viaggio, i sindaci hanno incontrato rappresentanti di diverse fazioni, portando con sé un messaggio di apertura e rispetto reciproco.

Esserci e osservare. Senza giudicare, senza schierarsi. Una delegazione di sindaci lombardi ha compiuto un viaggio istituzionale in Terra Santa, per rompere l’indifferenza. I primi cittadini di Arese, Gorgonzola, Lecco, Legnano, Lesmo e Seregno hanno visitato Betlemme, Gerusalemme e Gerico, per vedere con i propri occhi una realtà spesso raccontata per frammenti o slogan. Una missione senza bandiere ideologiche, ma guidata dalla volontà di ascoltare e comprendere. La delegazione ha incontrato amministratori locali, tra cui il sindaco e la vicesindaca di Betlemme e il governatore di Gerico, oltre a responsabili religiosi e laici di scuole, strutture sociali e sanitarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

