in libreria dal 6 marzo stella stellina il nuovo libro di ermal meta

Ermal Meta ha pubblicato il suo nuovo libro “Stella Stellina” il 6 marzo, dopo aver scritto anche una canzone che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo. La sua opera combina un racconto originale con una forma grafica innovativa, offrendo ai lettori un’esperienza diversa rispetto alla musica. La copertina del libro presenta illustrazioni colorate che richiamano il mondo delle fiabe, attirando l’attenzione degli appassionati di letteratura e musica.

MILANO. Una storia, due modi diversi di interpretarla: una canzone – in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo – e un racconto inedito, allestiti in un originale veste grafica. In libreria dal 6 marzo “Stella Stellina” (La Nave di Teseo – Collana le Onde, pp. 48, 10 euro), il nuovo libro di Ermal Meta con i disegni di Michele Bernardi. Un libro in versione upside down, dove all’interno il lettore troverà anche un QR code per ascoltare il brano. L’autore promuoverà il libro durante il tour promozionale dell’album, Funzioni Vitali. Non preoccuparti per Nour, io non la lascerò mai. Un padre torna a casa con un dono inatteso per sua figlia, una bambola che è testimone di un presente drammatico e insieme complice di un nuovo futuro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

