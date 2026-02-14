In Gran Bretagna i bambini potranno cambiare la propria l' attribuzione di genere fin dai 4 anni | è polemica

In Gran Bretagna, il governo laburista di Keir Starmer ha approvato una nuova norma che permette ai bambini di 4 anni di scegliere un’identità di genere diversa da quella assegnata alla nascita. La decisione ha scatenato molte reazioni, soprattutto tra i genitori e alcune associazioni, che temono possibili confusioni o pressioni sui più piccoli. La proposta riguarda la libertà di usare nomi, pronomi e uniformi differenti, creando un dibattito acceso sul ruolo delle scuole e sui diritti dei bambini.

Allo stesso tempo viene indicato agli istituti di esercitare una particolare cautela, in quanto il cambiamento di genere è un «percorso irreversibile» e ogni passo in quella direzione deve avvenire in accordo coi genitori e il benestare dei medici. «Ci si aspetta che gli insegnanti rispondano alle richieste di transizione sociale con prudenza, ma il benessere dei bambini dovrà essere prioritario, il che implica la necessità di flessibilità», si legge nel documento che, di fatto, opta per un approccio radicalmente differente rispetto a quello adottato dai precedenti governi conservatori, che prevedeva un divieto assoluto dell'uso di pronomi diversi da quelli determinati dal sesso di nascita per i bambini che frequentano la scuola elementare.