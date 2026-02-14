In giro con un coltello e cocaina Giovanissimo fermato dalla Polizia

Un giovane straniero è stato fermato dalla Polizia perché aveva un coltello e della cocaina con sé. La scena è avvenuta in centro città, dove gli agenti hanno notato il ragazzo comportarsi in modo sospetto e hanno deciso di controllarlo. Durante la perquisizione, sono stati trovati gli oggetti proibiti, che hanno portato alla denuncia.

La Polizia di Stato ha denunciato, nei giorni scorsi, un giovane straniero al quale è stato contestato il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere. In particolare, una pattuglia della Squadra Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, verso le ore 22, in viale Spagna a Frosinone, ha fermato e controllato il giovane, un cittadino egiziano di circa 20 anni. Nel corso del controllo il ragazzo è stato rinvenuto con un coltello a serramanico con una lama di circa 10 cm e circa 0,4 grammi di sostanza stupefacente del tipo "cocaina".