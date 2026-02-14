Un nuovo modello di borsa si fa notare per la sua versatilità e stile, nato dall'esigenza di un accessorio che si adatti a ogni occasione. Disponibile in vari formati e pellami, può essere portata a tracolla o come pochette in mano. La scelta di materiali diversi permette di abbinarla facilmente a look eleganti o casual, rendendola perfetta per ogni stagione.

U n lusso da concedersi tutti i giorni e 12 mesi all’anno. Grazie alla sua eclettica sobrietà confermata da una varietà di pellami, dimensioni e lavorazioni. E’ una delle Signature Bags di Loro Piana, la borsa “Bale”. Come abbinare i colori in Primavera Estate: le accoppiate vincenti per look freschi e sofisticati X Un secchiello proposto in una molteplicità di varianti che riguardano: dimensioni, colori, materiali, lavorazioni e anche modalità di indosso. Una it bag pensata per accompagnare il pubblico femminile in ogni suo gesto quotidiano, dal lavoro alle passeggiate, dagli appuntamenti mondani al tempo libero. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In diversi formati e pellami. Da indossare a tracolla o mano come una pochette

Questo accessorio versatile si trasforma facilmente da marsupio a mini bag a tracolla, offrendo praticità e stile.

Come indossare la borsa a tracolla per un look sofisticato Versatile e apprezzata per la sua comodità, la borsa a tracolla è un elemento irrinunciabile per le donne che cercano un accessorio funzionale, senza rinunciare allo stile.

