Impiegata del Cus muore a 50 anni | Il suo sorriso è stato punto di riferimento per studenti e atlet

Simona Ventura, impiegata del CUS di Palermo, è morta all’età di 50 anni a causa di una grave malattia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra studenti e atleti che la conoscevano bene. Simona aveva dedicato molti anni alla gestione delle attività sportive, diventando un punto di riferimento quotidiano per tanti giovani. La sua presenza sempre sorridente e disponibile era un elemento importante nella vita del centro. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi in questo momento di dolore.

Un Sorriso Svanito: Palermo Piange Simona Ventura, Anima del CUS. Palermo è in lutto per la scomparsa improvvisa di Simona Ventura, 50 anni, impiegata storica del Centro Universitario Sportivo (CUS) di Palermo. La sua perdita, avvenuta ieri, 13 febbraio 2026, ha lasciato un profondo vuoto tra studenti, atleti e colleghi, che la ricordano come un punto di riferimento e un’anima gentile all’interno dell’istituzione sportiva. Un Pilastro della Segreteria. Simona Ventura lavorava da anni negli uffici della segreteria del CUS Palermo, in via Altofonte, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. Non era semplicemente una dipendente, ma un volto familiare, una presenza costante per chi frequentava il centro, sempre pronta ad accogliere con un sorriso e a fornire assistenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

