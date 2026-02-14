Ilia Malinin ha ammesso di non aver resistito alla pressione durante la gara. Il pattinatore statunitense, che puntava alla medaglia d’oro, ha spiegato di aver commesso diversi errori e di essere caduto più volte. La sua prestazione è stata influenzata dalle aspettative e dall’ansia di dover dimostrare il suo talento.

Il pattinatore statunitense, grande favorito per l'oro nel pattinaggio di figura, l'ha detto dopo un'esibizione con vari errori e cadute Venerdì lo statunitense Ilia Malinin è arrivato ottavo nella competizione di pattinaggio di figura alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. È stato un risultato del tutto inatteso e sorprendente: Malinin era di gran lunga il favorito per vincere l’oro, ma ha fatto una serie di errori e cadute inusuali per lui. Le aspettative su di lui erano altissime, e sono state deluse. Ha vinto contro ogni pronostico il kazako Mikhail Shaidorov. Dopo la fine dell’esibizione Malinin era evidentemente non soddisfatto di come fosse andata: si è preso il volto tra le mani e aveva un’espressione amareggiata, a differenza di molti altri atleti che si erano esibiti prima di lui (e che pure avevano fatto errori). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ilia Malinin non ha retto la pressione

Ilia Malinin, con un salto mortale che nessuno si era più azzardato a tentare in gara da oltre 50 anni, ha regalato l’oro agli Stati Uniti.

Ilia Malinin ha rischiato di conquistare una posizione di rilievo a Milano Cortina 2026, ma una serie di errori nel suo programma libero lo hanno fatto scivolare all’ottavo posto.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Malinin, pattinaggio: il dio dei quadrupli non teme confronti a Milano-Cortina. Sette salti per stupire; Stasera il libero di Ilia Malinin: vedremo il primo salto quintuplo della storia alle Olimpiadi invernali 2026?; Ilia Malinin alle Olimpiadi invernali 2026, il salto proibito che ha fatto la storia; Malinin, il re del ghiaccio che sposta i limiti del pattinaggio.

Ilia Malinin, la caduta del pattinatore più atteso a Milano Cortina 2026Ha chiuso ottavo dopo il programma libero in cui è caduto e ha sbagliato tanto a partire dal suo quadruplo axel. Gli Usa contavano la sua come medaglia sicura e invece è stata per lui la serata peggio ... vanityfair.it

Il video delle cadute che sono costate la vittoria a Ilia Malinin, incredibilmente rimasto fuori dal podio del pattinaggio di figuraIl pattinatore statunitense Ilia Malinin ha deluso le aspettative nella finale del pattinaggio maschile di figura. La sua esibizione era attesissima, perché è il pattinatore più forte e spettacolare d ... ilpost.it

Siete rimasti a bocca aperta guardando Ilia Malinin sul ghiaccio Uno studio giapponese spiega quale elemento è cruciale per riuscire a compiere ben 4 rotazioni e mezzo in aria facebook

MIKHAIL SHAIRODOV DA SOGNO! Il rappresentante del Kazakistan ha confezionato una delle imprese sportive più emozionanti e impreviste delle Olimpiadi, rimontando dal 5° posto al 1° e soprattutto beffando Ilia Malinin x.com