Ilary Blasi stregata a San Valentino la proposta di matrimonio con vista Tour Eiffel Ma di mezzo c’è ancora Totti…

Ilary Blasi ha ricevuto una proposta di matrimonio il giorno di San Valentino, quando Bastian Müller le ha regalato un anello con diamanti con vista sulla Tour Eiffel. La notizia ha fatto il giro dei social, dove molti hanno notato il dettaglio del monumento parigino che si vede sullo sfondo. La showgirl italiana, ancora legata a Totti, ha mostrato l’anello sui suoi canali ufficiali, lasciando intendere che il momento sia speciale e pieno di emozioni.