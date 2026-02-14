Il vicolo dell’Amore Danza frati e tanta festa

Il vicolo dell’Amore ha preso vita domenica pomeriggio a Pietraia, quando l’associazione Il Risveglio del borgo ha organizzato una festa per San Valentino. La manifestazione, che ha attirato numerosi visitatori, ha preso piede nel cuore del borgo grazie a una serie di iniziative di danza, momenti di preghiera con i frati e un’atmosfera di festa che ha coinvolto tutti. Il piccolo quartiere di Casciana Terme si è trasformato in un luogo di incontri, musica e tradizione, con le vie decorate a tema e i partecipanti vestiti di rosso e bianco.

San Valentino nella Corte Aquisana. La festa degli innamorati torna protagonista domenica pomeriggio nel piccolo borgo di Pietraia a Casciana Terme, grazie all'iniziativa dell'associazione Il Risveglio del borgo, l'associazione che da qualche anno si impegna nel tenere vivo l'angolo storico della cittadina termale. Anche se il giorno successivo a quello canonico dedicato alla festa degli innamorati, i vicoli saranno addobbati a festa, animati dalla danza dei ballerini della scuola Sensazioni di Movimento di Bientina e per tutti i visitatoti saranno distribuiti caffè, frati e cioccolata calda. Spazio poi per tutte le coppie e tutti gli innamorati ai selfie di fronte al grande cuore realizzato appositamente per l'occasione.