Il viaggio di Genny a bordo dell’aereo che ha portato bambini e familiari in Italia per curarsi

Genny Citi ha vissuto un viaggio importante perché ha portato bambini e famiglie in Italia per ricevere cure mediche, un’esperienza che ricorderà a lungo. Volontaria della Pubblica Assistenza di Pisa da quasi 22 anni e operatrice del 118, vive a Cenaia e ha partecipato lo scorso fine settimana a una missione coordinata dal Dipartimento di Protezione Civile e dalla Croce Rossa di Pistoia. Durante il volo, ha assistito 26 pazienti, tra cui 19 minori, accompagnati da 91 familiari, tutti in arrivo da un Paese straniero.

Pisa, 14 febbraio 2026 – Un'esperienza che Genny porterà con sé. Volontaria della Pubblica Assistenza di Pisa da quasi 22 anni, residente a Cenaia, tecnico operatore del 118, Genny Citi ha partecipato lo scorso fine settimana alla missione, coordinata dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e dalla Cross di Pistoia, per portare in Italia 26 pazienti, di cui 19 minori, con 91 familiari. Con lei, altre associazioni di volontariato della Regione Toscana. Quattro dei piccoli sono stati presi in gestione dal Sistema sanitario regionale (due piccolissimi sono stati destinati all'ospedale del Cuore a Massa, uno all'Ospedale le Scotte di Siena e una neonata di appena un mese al Meyer).