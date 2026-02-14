Il ' Treno del ricordo' arriva a Bologna | I giovani devono conoscere la storia per non ripeterla | VIDEO

Il ‘Treno del ricordo’ è arrivato ieri a Bologna, fermandosi alla stazione centrale, per ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La visita si è svolta in un giorno di grande affluenza, con studenti e cittadini che hanno assistito a una cerimonia commemorativa. L’obiettivo è far conoscere alle nuove generazioni le sofferenze di un passato ancora presente.

Il viceministro Valentini all'inaugurazione del convoglio storico dedicato alle foibe e all'esodo giuliano-dalmata. Visite gratuite fino a domenica sera in stazione centrale Si è fermato ieri alla stazione centrale di Bologna il ‘Treno del ricordo’, il convoglio storico che attraversa l'Italia per commemorare le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Alla cerimonia di inaugurazione della tappa bolognese ha partecipato Valentino Valentini, viceministro alle Imprese e al Made in Italy, insieme a Vincenzo Paldino, consigliere della Regione Emilia-Romagna, Enrico Ricci, il nuovo prefetto di Bologna e Paolo Crescimbeni, consigliere delegato della Città Metropolitana di Bologna.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Giorno del Ricordo, Meloni: “Una storia che appartiene all’Italia intera”. Al via il Treno del Ricordo Oggi, in tutta Italia si celebra il Giorno del Ricordo. Giorno del Ricordo, il Presidente della Repubblica arriva alla Camera per la commemorazione – Il video Questa mattina alla Camera si è svolta la cerimonia ufficiale per il Giorno del Ricordo. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Giorno del Ricordo: al via la terza edizione del Treno del Ricordo; Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Il Treno del Ricordo 2026; Treno del Ricordo a Pordenone. Il 'Treno del ricordo' arriva a Bologna: I giovani devono conoscere la storia per non ripeterla | VIDEOIl viceministro Valentini all'inaugurazione del convoglio storico dedicato alle foibe e all'esodo giuliano-dalmata. Visite gratuite fino a domenica sera in stazione centrale ... bolognatoday.it Treno del Ricordo 2026, tutte le tappe e le date del viaggio della memoria dal 10 febbraio al 1° marzoDal 10 febbraio al 1° marzo 2026 torna il Treno del Ricordo, in viaggio da Trieste a Siracusa per commemorare le vittime delle foibe. La terza edizione include una carrozza dedicata agli studenti, con ... orizzontescuola.it Il Treno del Ricordo a Pordenone per gli Esuli Giuliani , molta atmosfera e tanta Storia. facebook Il Treno del Ricordo arriva a Pordenone: mostra itinerante, autorità presenti e studenti coinvolti sulla sicurezza ferroviaria. #Friuli #Pordenone #Cultura x.com