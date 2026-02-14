Il torneo olimpico di hockey su ghiaccio potrebbe essere il migliore di tutti i tempi

Il torneo olimpico di hockey su ghiaccio ha regalato partite emozionanti e un livello di gioco mai visto prima. Le squadre si sono sfidate con intensità e velocità, offrendo agli spettatori momenti di grande spettacolo. Tra le sfide più sorprendenti, la partita tra Canada e Russia ha catturato l’attenzione, con colpi di scena e tiri decisivi negli ultimi minuti.

Il meglio del meglio dell'hockey su ghiaccio è qui, alle Olimpiadi invernali 2026, anche grazie al ritorno delle superstar della NHL per la prima volta da Sochi 2014. Fino al 22 febbraio il pubblico potrà ammirare dal vivo nei due impianti milanesi Ice Hockey Arena e Santa Giulia i migliori giocatori al mondo. Ma per chi non avesse trovato i biglietti, nessun problema. Dove vedere in streaming e in tv tutte le gare di hockey su ghiaccio. Il torneo olimpico di hockey su ghiaccio potrebbe essere il migliore di tutti i tempi Dopo 12 anni tornano i campioni della NHL per un torneo di hockey su ghiaccio che potrebbe essere il migliore di tutti i tempi Dopo dodici anni, la NHL torna in Italia per un torneo di hockey su ghiaccio che promette di essere uno dei più spettacolari di sempre.