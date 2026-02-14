Il Times descrive l’Italia come una piccola realtà del cricket dove i giocatori, spesso impegnati anche come consegnatari di pizza, trovano comunque il modo di divertirsi in campo. Questa situazione concreta, che vede atleti dilettanti unire sport e lavoro quotidiano, mostra come lo sport sia ancora lontano dall’essere un mestiere stabile nel Paese. I giocatori si allenano tra una consegna e l’altra, portando avanti la loro passione nonostante le difficoltà.

Il Times tesse l’elogio dell’Italia parvenù del cricket: i giocatori portano la pizza per lavoro e si divertono Ci trattano, giustamente, da parvenù. L’Italia del cricket contrapposta alla eccessiva politicizzazione di India e Pakistan che con la loro contrapposizione extra-sportiva stanno inquinando lo sport. L’Italia è la sorpresa di questi Mondiali. Ha battuto il Nepal e l’Ansa ha scritto: “L’Italia del cricket ha battuto il Nepal sotto gli occhi di Sandokan. Lunedì scorso il memorabile esordio in una coppa del mondo T20, oggi la prima storica vittoria, ottenuta contro il Nepal a Mumbai. In pochi giorni, la nazionale italiana di cricket ha fatto passi da gigante nel suo cammino di crescita e di visibilità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Times tesse l’elogio dell’Italia cenerentola del cricket: i giocatori portano la pizza per lavoro e si divertono

L'Italia cambia girone ai Mondiali di cricket T20 2026, in programma in India e Sri Lanka.

