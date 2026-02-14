Il sindaco di Livigno ha applaudito Michela Moioli dopo la sua medaglia di bronzo, portando in piazza una folla di tifosi. La snowboarder di Alzano Lombardo ha ottenuto il podio in una gara molto combattuta, grazie anche alle lunghe sessioni di allenamento che svolge spesso sulle piste locali. La campionessa, ormai di casa in paese, trascorre gran parte dell’anno tra le montagne di Livigno per prepararsi al meglio, trovando in questa località un ambiente ideale per affinare le sue capacità.

La snowboarder Michela Moioli vince il bronzo nella "sua" Livigno. La fuoriclasse di Alzano Lombardo (Bg), ormai da qualche anno, è anche un po’ livignasca perché passa tanto tempo, sia per la preparazione estiva sia in inverno, nel Piccolo Tibet dove è stata "adottata". Grande l’emozione a Livigno per il bronzo di ieri, difficile per tanti motivi non ultimo la rovinosa caduta in allenamento di qualche giorno fa, della Micky a cominciare da quello del sindaco Remo Galli. "È stata una grande emozione vivere dal vivo questa cavalcata trionfale di Michela – dice – che è riuscita a mettersi al collo un bronzo olimpico (dopo un oro e un argento come la sua grandissima amica Sofia Goggia). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sindaco applaude la “livignasca“ Moioli

A Cividate al Piano nasce una nuova lista civica con Nicola Moioli, candidato sindaco.

Lorenzo Fontana riceve i complimenti di Fratoianni.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il sindaco applaude la livignasca Moioli; Basile si dimette e Messina si divide: tra applausi, sfoghi e ironia il popolo social non risparmia niente; Curling, un bronzo tra gli applausi: davanti alla principessa Anna la coppia Constanini-Mosaner s'impone sui britannici; Messina, il sindaco Basile si dimette ma si ricandida: Credo di aver sopportato troppo.

Tedofora d'eccezione per la seconda tappa del passaggio della Fiamma Olimpica in Bergamasca: la campionessa iridata Michela Moioli ha aperto la tappa a cinque cerchi ad Alzano. Qui il sindaco Luigi Bertocchi e il Comune le ha dedicato anche un'installaz facebook