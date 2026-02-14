Il rugby è una routine che vuole disciplina Parla Manuel Zuliani

Manuel Zuliani ha spiegato che il rugby è una disciplina quotidiana, una routine che richiede impegno costante. Lo sport si distingue per i giocatori che, con caschetto bianco e determinazione, si infilano tra le linee avversarie per conquistare il pallone ovale. Zuliani osserva come i giocatori si muovano con abilità tra i raggruppamenti, scovando spazi nascosti e sfruttando ogni occasione per prendere il possesso del pallone.

È quello con il caschetto bianco. È quello che con il caschetto bianco e i raggruppamenti s'insinua e s'intrufola, scava, scova e schiva, infine estrae l'ovale e se ne impossessa, se ne appropria, se ne impadronisce. Manuel Zuliani, Zuzu per amici e compagni, Susu per i compagni argentini, 25 anni, anagrafe Castelfranco Veneto, residenza istrana, 1,89 per 109, terza ala del Benetton e dell'Italia (dal decimo al nono posto della graduatoria mondiale dopo la vittoria contro la Scozia), oggi alle 15.10 alla quarantesima partita in Nazionale contro l'Irlanda (dal quarto al quinto posto dopo la sconfitta contro la Francia) a Dublino per il Sei Nazioni 2026.

