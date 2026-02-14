Il Rotary per i bambini di Gaza | Teatro Redano gremito per l’incontro con il Cardinale Pizzaballa

Il Rotary ha organizzato un evento al Teatro Rendano di Cosenza per raccogliere fondi destinati ai bambini di Gaza, a causa della crisi umanitaria che sta colpendo la regione. La serata, che ha registrato il tutto esaurito, ha visto la partecipazione di molte persone che hanno voluto dimostrare vicinanza e solidarietà. Durante l’incontro, sono stati eseguiti spettacoli di musica e teatro, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla situazione dei più piccoli. Numerosi volontari del Rotary hanno coordinato le donazioni, creando un momento di grande coinvolgimento e attenzione.

Il Rotary Mobilita la Calabria per i Bambini di Gaza: Un Segno di Solidarietà dal Teatro Rendano. Cosenza è stata teatro di un'iniziativa di grande respiro solidale: il Rotary Club Rende, in collaborazione con numerosi altri club rotariani calabresi, ha promosso una raccolta fondi per sostenere i bambini di Gaza, culminata il 12 febbraio 2026 in un evento al Teatro comunale "A. Rendano" con la partecipazione del Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. L'evento, nato da una proposta di don Giacomo Tuoto, ha rappresentato una risposta concreta alla difficile situazione umanitaria nella Striscia, coinvolgendo istituzioni locali e una vasta rete di sostenitori.