Il romanzo di Stefania Auci a sostegno del villaggio di Igbedor | alla presentazione del libro anche Picone

Da palermotoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefania Auci ha scritto un romanzo per aiutare il villaggio di Igbedor in Nigeria, e questa iniziativa ha portato anche la partecipazione di Picone. Mercoledì 18 febbraio alle 17:30, al Circolo Ufficiali di Palermo, si terrà il secondo incontro per raccogliere fondi a favore della comunità di Igbedor, grazie alla collaborazione tra l’Assofante di Palermo e Spazio Cultura.

Mercoledì 18 febbraio alle ore 17:30, al Salone delle Feste Circolo Ufficiali Piazza Santa Oliva, 25 – Palermo, secondo incontro a sostegno della Comunità del villaggio di Igbedor in Nigeria grazie alla collaborazione tra l’Assofante Sezione di Palermo e Spazio Cultura.Grazie a questo ciclo di.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Sant’Antimo, oggi presentazione del libro “Stefania Filo Speziale” alla Rettoria dello Spirito Santo

Giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 17:30, presso la Rettoria dello Spirito Santo di Sant’Antimo (Napoli), si terrà la presentazione del libro “Stefania Filo Speziale”.

"L'alba dei Leoni": Stefania Auci firma le copie dell'ultimo libro da Spazio cultura

Mercoledì 28 gennaio alle ore 17:30, Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo ospiterà Stefania Auci per presentare il suo nuovo romanzo, “L'alba dei Leoni”.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: L’Alba dei Leoni, nuovo libro della saga dei Florio di Stefania Auci, è il più venduto in Italia; Stefania Auci a Lecco: Le saghe famigliari sono la storia di un territorio; Leoni di Sicilia, Stefania Auci presenta il nuovo libro: Con i Florio vi porto dentro la Storia; L’alba dei leoni: Stefania Auci racconta le origini dei Florio.

il romanzo di stefaniaIl romanzo di Stefania Auci a sostegno del villaggio di Igbedor. Con Elvira Terranova e Valentino PiconeMercoledì 18 febbraio alle ore 17:30, al Salone delle Feste Circolo Ufficiali Piazza Sant’Oliva, 25 – Palermo, secondo incontro ... lavalledeitempli.net

il romanzo di stefaniaStefania Auci a Lecco: Le saghe famigliari sono la storia di un territorioSala gremita ieri sera nella sede di Confapi Lecco-Sondrio per la presentazione dell’ultimo romanzo di Stefania Auci, L’alba dei leoni (Editore Nord), nuovo capitolo della saga dedicata alla famigli ... leccotoday.it