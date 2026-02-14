Il romanzo di Stefania Auci a sostegno del villaggio di Igbedor | alla presentazione del libro anche Picone

Stefania Auci ha scritto un romanzo per aiutare il villaggio di Igbedor in Nigeria, e questa iniziativa ha portato anche la partecipazione di Picone. Mercoledì 18 febbraio alle 17:30, al Circolo Ufficiali di Palermo, si terrà il secondo incontro per raccogliere fondi a favore della comunità di Igbedor, grazie alla collaborazione tra l’Assofante di Palermo e Spazio Cultura.

Mercoledì 18 febbraio alle ore 17:30, al Salone delle Feste Circolo Ufficiali Piazza Santa Oliva, 25 – Palermo, secondo incontro a sostegno della Comunità del villaggio di Igbedor in Nigeria grazie alla collaborazione tra l’Assofante Sezione di Palermo e Spazio Cultura.Grazie a questo ciclo di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Sant’Antimo, oggi presentazione del libro “Stefania Filo Speziale” alla Rettoria dello Spirito Santo Giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 17:30, presso la Rettoria dello Spirito Santo di Sant’Antimo (Napoli), si terrà la presentazione del libro “Stefania Filo Speziale”. "L'alba dei Leoni": Stefania Auci firma le copie dell'ultimo libro da Spazio cultura Mercoledì 28 gennaio alle ore 17:30, Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo ospiterà Stefania Auci per presentare il suo nuovo romanzo, “L'alba dei Leoni”. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: L’Alba dei Leoni, nuovo libro della saga dei Florio di Stefania Auci, è il più venduto in Italia; Stefania Auci a Lecco: Le saghe famigliari sono la storia di un territorio; Leoni di Sicilia, Stefania Auci presenta il nuovo libro: Con i Florio vi porto dentro la Storia; L’alba dei leoni: Stefania Auci racconta le origini dei Florio. Il romanzo di Stefania Auci a sostegno del villaggio di Igbedor. Con Elvira Terranova e Valentino PiconeMercoledì 18 febbraio alle ore 17:30, al Salone delle Feste Circolo Ufficiali Piazza Sant’Oliva, 25 – Palermo, secondo incontro ... lavalledeitempli.net Stefania Auci a Lecco: Le saghe famigliari sono la storia di un territorioSala gremita ieri sera nella sede di Confapi Lecco-Sondrio per la presentazione dell’ultimo romanzo di Stefania Auci, L’alba dei leoni (Editore Nord), nuovo capitolo della saga dedicata alla famigli ... leccotoday.it Domani a #unomattinainfamiglia per IL TEMA DEL GIORNO: "Niscemi,abbiamo bisogno di una speranza". In studio, con Ingrid Muccitelli, Daniele Benenati e, in collegamento Stefania Auci. Appuntamento alle 8.40 su #Rai1 facebook Tutto pronto per la prossima puntata de “La Biblioteca dei Sentimenti” Stefania Auci, celebre autrice della Saga dei Florio, ci ha raccontato com’è stato per lei lavorare con il regista Paolo Genovese per la serie tv “I leoni di Sicilia” tratta dal suo romanzo. x.com