Alberto Masotti, imprenditore bolognese e Cavaliere del lavoro, ha spiegato come il Resto di Bologna stia diventando sempre più trendy, grazie alla crescita di marchi storici locali. La città si distingue per la capacità di rinnovarsi e mantenere viva la tradizione della moda italiana, attirando anche giovani designer e appassionati. Oggi, i negozi e le boutique di via dell’Indipendenza registrano un aumento di visitatori provenienti da tutta Italia, desiderosi di scoprire le nuove collezioni.

Bologna, 14 febbraio 2026 – Qual è lo stato dell’arte della moda italiana? A spiegarlo a il Resto di Bologna nella puntata di oggi del nostro vodcast sarà Alberto Masotti, imprenditore bolognese, Cavaliere del lavoro e presidente de La Perla dal 1981 al 2007. Il suo è un osservatorio più che privilegiato, visto che è numero uno di Fashion Research Italy, società no profit che si occupa di passato, presente e futuro delle aziende manifatturiere della moda. Nella puntata si parla anche della vertenza de La Perla, gioiello del Made in Italy salvato, e della crisi del settore: due sindacaliste, Stefania Pisani (Filctem-Cgil) e Laura Chiarini (Fisascat-Cisl) fanno il punto anche su due altri marchi storici, ovvero Yoox e Woolrich. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alberto Masotti, ex presidente di La Perla, apre un nuovo capitolo nel mondo della moda con AM.

Orbico SportStyle si presenta come una delle aziende più attive nel settore degli articoli sportivi in Europa.

