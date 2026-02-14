Il resort da 1.000 posti letto Club Med apre a Sansicario entro il 2028 | investimento da 135milioni

Il Club Med di Sansicario, che ospiterà 1.000 persone, inizierà i lavori entro il 2028 a causa di un investimento di 135 milioni di euro. Il 10 febbraio, gli operai hanno posato la prima pietra, trasformando il progetto in un cantiere attivo nel cuore della Val di Susa. La costruzione si concentrerà su nuove strutture e servizi che cambieranno il volto della località sciistica.

Costi ancora segreti, ma come a Pragelato d'inverno si potrebbe spendere almeno 4.000 euro a persona a settimana. Previste 600 assunzioni per soddisfare le richieste di viaggiatori in arrivo da 69 nazioni: tutti i dettagli Il Club Med di Sansicario aprirà una nuova "era d’oro" per la Val di Susa. Entro due anni Cesana diventerà un centro strategico e turistico internazionale. In inverno gli ospiti avranno accesso diretto alla Via Lattea, con skipass, ski room e fino a 25 ore di lezioni di sci e snowboard inclusi, insieme a Spa e area di balneoterapia. In estate, si trasformerà in un paradiso per l’outdoor.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Un nuovo Club Med sta per nascere sulle montagne italiane, mete trend dell’ultimo periodo, precisamente a San Sicario, Val di Susa, in Piemonte, all’interno del comprensorio sciistico della Via Lattea, uno dei più grandi d’Europa. facebook

