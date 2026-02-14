Il referendum Giglioli critica il Comitato No

Giglioli ha espresso dubbi sul Comitato No a Castelfiorentino, accusandolo di agire senza motivazioni concrete. La sua critica nasce dal timore che le ragioni dietro la campagna siano più legate a convinzioni politiche che a dati reali. Durante un incontro pubblico, ha sottolineato come molte delle obiezioni sollevate sembrino prive di basi solide e si concentri su temi emotivi piuttosto che su fatti verificabili.

"Voglio essere ottimista nel ritenere che il Comitato per il No a Castelfiorentino non sia mosso da posizioni ideologiche. Tuttavia qualche dubbio nasce da una rappresentanza fortemente identitaria e da dichiarazioni che rischiano di spostare il confronto dal merito alla contrapposizione politica". Susi Giglioli (nella foto), capogruppo della Lega, ha così replicato al neo-costituito comitato in vista della consultazione referendaria sulla giustizia fissata per il 22 ed il 23 marzo prossimi. "Il referendum sulla riforma dell'ordinamento giudiziario non è un attacco alla Costituzione, né un tentativo di indebolire la magistratura.