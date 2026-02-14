L'ordine degli avvocati di Pisa si oppone alla proposta di spostare il

C’è tensione fra ordine degli avvocati di Pisa quelli di Empoli sul progetto di portare via il "Cuoio" dalla giurisdizione del tribunale della città della Torre. L’ordine degli avvocati di Pisa ha parlato, senza mezzi termini, di "sottrazione alla competenza del Tribunale di Pisa di un territorio ampio e strategico, senza alcuna valida motivazione se non quella che appare essere un mero interesse corporativo dei promotori". Ponta la replica: "La posizione assunta dall’ordine pisano appare ispirata da una logica meramente campanilistica e difensiva – dice il presidente dell’ Associazione Avvocati di Empoli e della Valdelsa Matteo Tamburini – estranea all’interesse generale dei cittadini e delle imprese del territorio e distante da una visione moderna ed efficiente dell’organizzazione della giustizia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il rebus tribunale a Empoli: "Una proposta per il futuro. Porterebbe solo benefici"

