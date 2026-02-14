Kristy Coventry ha pianto ieri dopo aver perso la medaglia d’argento nella gara di nuoto, un risultato che le è sfuggito a causa di pochi centesimi di secondo. La campionessa, che si era già fatta conoscere per le sue vittorie passate, si è lasciata andare alla delusione sul podio, mentre il pubblico la incoraggiava con applausi silenziosi. La battaglia tra Norvegia e Stati Uniti per il secondo posto nel medagliere continua a catturare l’attenzione, ma oggi vogliamo soffermarci sulle emozioni di una donna che ha dato il massimo.

Abbiamo dato conto di tanti sorrisi di donne in questi giorni olimpici; vogliamo invece oggi raccontare le lacrime, sempre di una donna, Kristy Coventry. Chiamata un tempo la ragazza d’oro dello Zimbabwe perché, da nuotatrice a dorso, ha vinto sette medaglie olimpiche negli anni Duemila, Kristy è oggi presidente del Comitato Olimpico Internazionale, quasi un capo di Stato quanto a peso politico. Con la gravitas di un vero leader ha tenuto un discorso di spessore nella cerimonia inaugurale in mondovisione. Giovedì Kristy era in lacrime (sincere) davanti alle telecamere dei media internazionali: aveva appena comunicato la squalifica dalle gare per violazione delle regole olimpiche a Vladislav Heraskevych l’atleta ucraino che aveva corso con i nomi stampati sul casco degli atleti connazionali periti durante la guerra di aggressione russa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il primo posto è europeo, la battaglia tra Norvegia e Stati Uniti è per il secondo

Il Primo Ministro danese, Mette Frederiksen, ha avvertito che un attacco degli Stati Uniti alla Groenlandia potrebbe portare alla fine della NATO e della sicurezza internazionale post-Seconda Guerra mondiale.

Il Pentagono ha diffuso la Strategia di difesa nazionale 2026, delineando le priorità degli Stati Uniti in campo militare e diplomatico.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Le migliori pizze al mondo per Time Out, al primo posto non c'è l'Italia: la classifica; Paesi emergenti e sostenibilità, Cile al primo posto in classifica; Promozione, il Guspini si impone a Tonara e conquista il primo posto in solitaria; Il Venezia rimonta il Frosinone e consolida il primo posto. Il Palermo stende l'Empoli e risale.

Pronostico Rennes-Psg, Luis Enrique vuole consolidare il primo posto in classificaPrima il divario era inferiore ma, dopo le tre sconfitte consecutive del Rennes nelle ultime tre giornate, i punti di vantaggio del Psg capolista sull’undici bretone sono diventati addirittura venti ( ... tuttosport.com

Catania, appuntamento al Massimino per riprendere la rincorsa verso il primo postoDomani il confronto con i pugliesi. Le parole espresse da Toscano indirizzano la gara tatticamente in un certo modo. Vi raccontiamo tutto ... lasicilia.it

Un tempo popolava gran parte degli Stati Uniti, oggi in natura ne restano appena 20. Il lupo rosso (Canis rufus) sopravvive solo nella Carolina nord orientale. Dopo essere stato dichiarato estinto in natura nel 1980, i progetti di reintroduzione hanno provato a s facebook

Boucheron in crescita fra storia e innovazione: «Prossimo obiettivo gli Stati Uniti» ilsole24ore.com/art/boucheron-… x.com