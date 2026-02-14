Questa mattina, alle 8:30, QuiFinanza ha aggiornato i prezzi di benzina, diesel e gpl in Italia, rispondendo alla crescente domanda di informazioni sui costi dei carburanti. In molte città, i prezzi sono aumentati rispetto alla settimana scorsa, con le stazioni di Roma che segnano ora 1,75 euro al litro per la benzina.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 14 febbraio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel

Argomenti discussi: Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI; Prezzi carburanti a febbraio 2026: Benzina, Diesel, Metano e GPL; Caro carburanti, prezzi di nuovo in salita alla pompa; PREZZI MEDI SETTIMANALI – MEDIE SETTIMANA 02.02.2026-08.02.2026.

Il prezzo dei carburanti continua a salire: nuovi piccoli aumenti malgrado le quotazioni in discesa del petrolioNuovi aumenti dei carburanti: benzina e diesel salgono ancora alla pompa. Tutti i prezzi aggiornati e cosa sta succedendo davvero. lanotiziagiornale.it

Il prezzo di benzinaDove costa meno la benzina oggi? I dati aggiornati per tutti i carburanti, per tutte le stazioni di servizio e il peso delle tasse in Italia e in Europa ... lab24.ilsole24ore.com

Il caro carburanti continua la sua corsa: ecco come cambia il prezzo di benzina e diesel facebook