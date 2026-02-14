Il presidente Ceraudo spintonato dai neofascisti | Dovevo essere lì

A Genova, il presidente del Municipio Medio Ponente, Ceraudo, è stato spintonato da alcuni esponenti neofascisti mentre partecipava a un evento sulla “Remigazione”. Ceraudo aveva deciso di essere presente, ritenendo importante ascoltare e confrontarsi su questa tematica. Un ragazzo vicino a lui ha raccontato di aver visto alcuni manifestanti avvicinarsi con fare aggressivo, creando un momento di grande tensione.

Tensione a Genova: Spintoni durante un evento sulla “Remigrazione”, il presidente del Municipio Medio Ponente Ceraudo nel mirino. Genova è stata teatro di un episodio di forte tensione oggi, 14 febbraio 2026, quando il presidente del Municipio Medio Ponente, Fabio Ceraudo, è stato spintonato durante un convegno organizzato dal Comitato Remigrazione. L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza degli esponenti istituzionali e sulla crescente polarizzazione del dibattito pubblico in città, in un contesto già segnato da forti contrasti sociali. Un Convegno Contestato e un Clima di Scontro. L’episodio è avvenuto durante un evento dedicato alla cosiddetta “Remigrazione”, un tema che ha generato forti contrasti nel territorio genovese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il presidente Fabio Ceraudo ha scatenato un nuovo scontro a Genova, questa volta durante un convegno sulla remigrazione organizzato dal “Comitato Remigrazione e Riconquista”, tenutosi ieri al Tower Airport Hotel.

