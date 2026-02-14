Il Ponzi di Epstein

Jeffrey Epstein ha ideato uno schema di frode che ha coinvolto molte persone, sfruttando il suo potere economico e sociale. La sua rete di inganni si basava su false promesse e pagamenti per ottenere favori e silenzi. Gli investigatori hanno scoperto che dietro il sistema c’erano pagamenti importanti e contatti con figure influenti.

Per capire come funzionava esattamente lo schema, conviene dimenticare per un attimo il personaggio mostruoso e concentrarsi sul metodo. Jeffrey Epstein non era solo un uomo ricco con contatti importanti: era il gestore di un sistema di scambio reputazionale, una sorta di Ponzi non finanziario ma sociale. Al posto dei rendimenti prometteva accesso. Al posto dei capitali raccoglieva relazioni. E come in ogni Ponzi che si rispetti, il meccanismo reggeva finché tutti avevano interesse a non smontarlo. La prima fase era l'individuazione del bisogno. Epstein osservava l'élite con attenzione chirurgica.