Il personaggio della partita Quel talento conteso di Baturina L’ultima tentazione a inizio anno

Il talento di Baturina ha catturato l’attenzione durante il mercato di gennaio, dopo che i club hanno fatto offerte senza arrivare a un accordo definitivo. Le trattative sono durate settimane e hanno lasciato tutti con l’incertezza, mentre il giocatore continuava ad allenarsi con il suo attuale team. La sua situazione resta aperta, e nessuna delle parti ha ancora deciso quale strada seguire.

Ci sono trattative, durante il mercato, che finiscono subito in archivio e altre che restano sospese, come promesse mai mantenute. Quella tra la Fiorentina e Martin Baturina appartiene alla seconda categoria. E questo pomeriggio, al Sinigaglia, rischia di trasformarsi in un incrocio ad alta tensione: per la prima volta infatti il talento croato del Como si troverà davanti la squadra che più di tutte lo ha inseguito nelle ultime sessioni. Niente più panchina, come nelle due sfide del Franchi tra campionato e Coppa Italia (nelle quali peraltro la squadra di Fabregas ha sempre vinto dominando). Stavolta Baturina arriva all’appuntamento con i viola da protagonista, nel pieno di un momento d’oro certificato dal rigore realizzato pochi giorni fa a Napoli in Coppa e da tre gol e tre assist nelle ultime cinque partite di Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il personaggio della partita. Quel talento (conteso) di Baturina. L’ultima tentazione a inizio anno Como, con il Toro è l'ora di Baturina: un talento in più per la corsa all'Europa Il Como si prepara a rafforzare la sua rosa con Baturina, un talento emergente che rappresenta un’ulteriore risorsa nella corsa alle posizioni europee. Como-Torino, è il momento di Baturina: la partita in diretta Alle 15 di oggi, sabato 24 gennaio, si disputa la partita tra Como e Torino allo Stadio Sinigaglia, valida per la ventiduesima giornata di campionato. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Lucchese - Il personaggio. Del Rosso: Un onore giocare qui; Giuseppe Corona, lo Zico di Barumini gioca in Prima categoria: Che bello fare gol su punizione – VIDEO; Tag Team – Recensione; Highguard, la recensione del chiacchierato sparatutto multiplayer a base di raid. Il personaggio della partita. Quel talento (conteso) di Baturina. L’ultima tentazione a inizio annoGli uomini di mercato viola hanno sempre avuto un debole per il gioiellino di Spalato cercato anche a gennaio. . sport.quotidiano.net Lucchese - Il personaggio. Del Rosso: Un onore giocare quiNato sotto le Mura, ora milita nella sua Pantera e avverte: I giochi non sono fatti, c’è ancora tanto cammino ... msn.com Per lui, per Dawson — e per James Van Der Beek. Per quel ragazzo di Capeside che ci ha insegnato a sentire tutto troppo, a pensare troppo, ad amare senza sapere come si fa. Dawson non è stato solo un personaggio: è stato il nostro modo di guardare il mo facebook