Il paradosso della ‘rule 40’ alle Olimpiadi | tutela il Cio per gli sponsor penalizza gli atleti

La 'Rule 40' ha causato polemiche alle Olimpiadi, poiché impedisce agli atleti di indossare o promuovere marchi di sponsor non ufficiali durante le competizioni. Molti atleti, anche quelli con contratti pubblicitari importanti, si trovano costretti a nascondere i loro sponsor per rispettare questa regola. È successo anche a campioni di livello mondiale, che hanno dovuto coprire i loghi sui vestiti o evitare di menzionare i marchi sui social. La norma favorisce il Comitato Olimpico Internazionale, ma limita la libertà degli atleti di sfruttare le proprie collaborazioni commerciali.

(Adnkronos) – Gli occhi più attenti lo avranno notato. E si saranno chiesti il perché. Durante le Olimpiadi, tanti fuoriclasse dello sport – supportati nel corso dell'anno da importanti sponsorizzazioni – non mostrano marchi che non siano quelli ufficiali dei Giochi Olimpici. Nemmeno sui social. Dalla ricchissima Eileen Gu a Federica Brignone, da Dominik Paris.

Il paradosso della 'rule 40' alle Olimpiadi: tutela il Cio per gli sponsor, penalizza gli atletiL'avvocato Luca Ferrari (Withers), advisor legale di tanti campioni come Novak Djokovic e Lewis Hamilton, spiega il tema all'Adnkronos: 'Proprio nel momento di massima visibilità, l’autonomia commerci ... adnkronos.com

