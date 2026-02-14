Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 16 al 20 febbraio | Agata pronta a lasciare Milano

Agata e Mimmo decidono di partire da Milano tra le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 febbraio, convinti di aver sistemato tutto. La coppia vuole ricominciare da zero, lasciando alle spalle i problemi che li hanno coinvolti negli ultimi mesi. La loro partenza sembra definitiva, ma qualcuno nel negozio inizia a nutrire dubbi sulla vera ragione di questa fuga.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 16 al 20 febbraio. Agata e Mimmo sono pronti a lasciare Milano convinti che tutto sia risolto. Tra Rosa e Marcello l’insofferenza reciproca non si placa. Odile è sempre più presa da Ettore, ignara del piano che lui e Greta stanno tramando per recuperare la lettera inviata dal padre a Umberto. Ciro e Concetta, pur in ansia, sostengono l’entusiasmo di Agata per la partenza. Agata riceve un telegramma dalla soprintendenza di Firenze che anticipa la convocazione, continuano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. Matteo racconta a Umberto della foto e della pochette trovate nel suo ufficio, alimentando i sospetti su Ettore. 🔗 Leggi su 2anews.it

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: Agata e Mimmo si preparano a lasciare Milano a causa di una convocazione improvvisa della soprintendenza di Firenze.

Durante questa settimana, i fan della soap italiana Il Paradiso delle Signore si preparano a una serie di sorprese.

