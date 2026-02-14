il papa che chiude il concilio

Il Papa ha deciso di chiudere il Concilio dopo aver consultato medici e astrologi, sperando che le cure e le previsioni astrali portino sollievo alla sua salute fragile. Nei giorni scorsi, fonti ufficiali hanno riferito che il Pontefice si sente debilitato a causa di un calcolo renale che non accenna a migliorare. Intanto, alcuni esperti ritengono che le consultazioni con gli astrologi siano state un tentativo di trovare una soluzione rapida al suo malessere.

Robert Prevost è uomo, probabilmente, di una spiritualità molto più "tradizionale" di quanto i ritratti abbiano messo in risalto fin qui. Attenzione: tradizionale, non tradizionalista. Se il primo accenno al cristocentrismo, così esplicito, poteva essere considerato un inciso nella trama di un disegno più grande, successivamente s'è capito che non era così Leone XIV mostra di voler archiviare le sfinenti lotte tra conservatori e progressisti. Va oltre, punta tutto sulla spiritualità e su uomini dal profilo tradizionale che però sanno stare nel mondo Relativismo vade retro. Il manifesto di Leone XIV sul mondo che cambia Come gli astrologi nel Rinascimento consultavano le stelle per trarre oroscopi sulla salute del Papa infermo, assicurando che il calcolo renale si sarebbe risolto positivamente o che la gotta avrebbe dato tregua, oggi gli addetti ai lavori studiano i bollettini vaticani per capire gli orientamenti di Leone circa le nomine episcopali in giro per il mondo.

Papa Leone XIV: L'Abbraccio a Nicea e il Sogno di Pace per il Medio Oriente

