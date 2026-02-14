Il Padova lotta ma a Marassi passa la Samp con Brunori dal dischetto

Il Padova perde contro la Sampdoria a Marassi quando Brunori trasforma un rigore al 34' del primo tempo. La partita si accende con un guizzo di Brunori, seguito dall’azione veloce di Begic e dall’errore di Villa. La squadra ospite tenta di reagire, ma non riesce a cambiare il risultato. La Sampdoria conquista i tre punti davanti ai propri tifosi, grazie alla freddezza dell’attaccante ex Palermo.

Il Padova perde a Genova contro la Sampdoria. Decide un rigore di Brunori al 34' del primo tempo. I playout, in attesa dei prossimi impegni delle rivali, restano sempre a distanza di sicurezza a cinque punti Un lampo di Brunori, l'accelerazione di Begic, l'ingenuità di Villa. In tre istantanee ecco disegnata la caduta del Padova a Marassi contro la Sampdoria, punita da un rigore realizzato dell'ex Palermo al 34' del primo tempo. Gregucci aggancia Andreoletti in classifica al termine di una gara sporca, tattica, giocata più sulle seconde palle che sulle giocate di fino. Spettacolo poco, tranne che sugli spalti, con ben 1200 tifosi biancoscudati al seguito.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il Palermo si salva all’ultimo secondo in una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso a Marassi.

A Marassi, il match tra Sampdoria e Palermo finisce in pareggio 3-3.

Sampdoria, Matteo Brunori è arrivato in hotel a Genova

