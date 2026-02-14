Il nuovo manager Cervelli guida la nostra nazionale al World Baseball Classic Pasquantino? Mostri le sue doti da leader Voglio portare i giocatori al top Azzurri test mondiale Vi presento la mia Italia fatta di valori umani

Il nuovo allenatore Cervelli ha preso in mano la nazionale italiana di baseball, portandola a sfidare il mondo al World Baseball Classic. Durante la presentazione, Pasquantino ha mostrato le sue capacità di leadership, mentre Cervelli ha dichiarato di voler portare i giocatori al massimo livello. Ha anche sottolineato che il suo obiettivo è far emergere i valori umani che rappresentano la squadra italiana. Il torneo, in programma dal 5 al 17 marzo tra Miami, Houston, San Juan e Tokyo, festeggia i vent’anni di vita con questa sesta edizione.

Il World Baseball Classic compie vent'anni: l'edizione numero 6, che andrà in scena dal 5 al 17 marzo tra Miami, Houston, San Juan e Tokyo, segnerà infatti un compleanno tondo per l'evento internazionale gestito dalla Mlb. L'Italia ha disputato tutte le edizioni e, in questa, sarà guidata dal manager Francisco Cervelli, origini baresi e natali venezuelani, che al Classic in azzurro ha già preso parte nel 2009 e nel 2017 da giocatore, quando era catcher prima degli Yankees, quindi dei Pittsburgh Pirates. Ora, alla soglia dei 40 anni (che festeggerà il 6 marzo), in un'altra veste, ancora più impegnativa.