Il nome di Coppolaro e Gigli spicca perché sono pronti a scendere in campo, dopo aver superato alcuni problemi fisici. La squadra dell’Arezzo si ferma questa settimana, ma riprende la partita il prossimo sabato 21, con una trasferta importante contro il Gubbio. La partita si giocherà in un momento in cui i giocatori hanno dimostrato di essere in buona forma negli allenamenti.

Osservato il turno di riposo in questo fine settimana, l’Arezzo riprenderà il suo cammino in campionato sabato 21 con la trasferta di Gubbio. In terra umbra mancheranno il capitano Chiosa e Gilli. Entrambi erano diffidati e a Carpi hanno rimediato il cartellino giallo che ha fatto scattare loro il turno di squalifica. Contro gli eugubini, dunque, Bucchi dovrà rivoluzionare la coppia centrale difensiva avendo indisponibili i due titolari nel ruolo. Toccherà probabilmente a Coppolaro (nella foto) e Gigli sostituirli. Entrambi hanno dimostrando piena affidabilità quando sono stati chiamati in causa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - IL NOTIZIARIO. Coppolaro e Gigli pronti all’utilizzo

Dopo l’attacco terroristico a Sydney, il primo ministro australiano Anthony Albanese annuncia la volontà di inasprire le normative sulle armi nel paese.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Cori e striscioni contro le forze dell’ordine, multa di 400 euro. Guccione e Coppolaro in diffida; IL NOTIZIARIO. Domenica la Pianese senza quattro titolari. Iaccarino e Gilli ok.

IL NOTIZIARIO. Coppolaro verso il debutto dall’inizio contro il PontederaGli amaranto riprenderanno questo pomeriggio, al centro sportivo Giusy Conti di Rigutino, gli allenamenti in vista della prima gara casalinga del 2026 in programma domenica, al Comunale, contro il ... lanazione.it

IL NOTIZIARIO. Domenica la Pianese senza quattro titolari. Iaccarino e Gilli okManca sempre meno ad Arezzo-Pianese, in programma domenica alle 17.30 al Comunale. L’Arezzo ha avuto una settimana lunga a ... lanazione.it