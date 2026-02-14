Il pubblico ministero ha accusato il Comune di aver tentato di aggirare le leggi nazionali attraverso una determina del 2018, firmata anche dall’allora dirigente Giovanni Oggioni. Questa decisione, che ha sostituito il piano attuativo con una semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia), è considerata illegittima e rischia di minare le regole urbanistiche. Nel dettaglio, il pm sottolinea che il Comune non può usare la propria autonomia per introdurre deroghe alle leggi dello Stato, specialmente con atti che compromettono l’effettiva pianificazione territoriale.

Il Comune "non può esercitare la sua autonomia per introdurre deroghe alle leggi dello Stato" e quella "determina dirigenziale" del 2018, che fu firmata, tra gli altri, dall’ex dirigente Giovanni Oggioni e che ha introdotto la Scia per costruire al posto dell’obbligo di un piano attuativo, è "illegittima" e presenta "aspetti eversivi". Tutta la giurisprudenza "almeno dagli anni ‘80" afferma, invece, "in modo netto l’importanza fondamentale della pianificazione urbanistica ". Sono passaggi di una memoria che la Procura, pm Marina Petruzzella, ha depositato in uno dei processi sull’urbanistica, quello a carico di otto imputati, tra imprenditori, tecnici e funzionari di Palazzo Marino, per abuso edilizio e lottizzazione abusiva sul caso della Torre Milano, grattacielo di 24 piani in via Stresa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nodo dell’urbanistica . Il pm: "Determine eversive"

La procura di Milano ha accusato il Comune di aver aggirato le norme urbanistiche con decisioni eccessivamente fantasiose.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il nodo dell’urbanistica . Il pm: Determine eversive; Urbanistica, nuovo affondo del Pd: Persiani goffo e imbarazzato; News: Largo Maradona e la crisi dello spazio pubblico, il commento dell'architetto Bozzaotra; Urbanistica Milano, Oggioni si difende: Abusi? No, rigenerazione urbana.

Finale, dall'urbanistica alla Bolkestein: il Partito Democratico si confronterà con l'AmministrazioneIl circolo finalese lo aveva chiesto nelle scorse settimane per avere un aggiornamento su alcune questioni strategiche di grande rilevanza per il futuro della città ... savonanews.it

Il dossier urbanistica di Civitavecchia sulla rivista dell’InuIl Piano Strategico di Sviluppo Indirizzo e Coordinamento di Civitavecchia è stato pubblicato nella prestigiosa rivista monografica Urbanistica Dossier online, n. 032, avente tema centrale Fare Urban ... terzobinario.it

BIMBIIIIIIII...fate un nodo al fazzoletto. Stiamo tornando con la Befana facebook