Il molestatore liberato | il Pd grida ma lo salvò il governo giallorosso e il solito giro di toghe

Il molestatore è stato rilasciato, e questa decisione ha suscitato le proteste del Pd, ma a salvarlo è stato il governo giallorosso e un sistema giudiziario che spesso favorisce certi processi. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’influenza di politici e magistrati in casi delicati, alimentando le critiche sulla gestione della giustizia. Nel frattempo, la sinistra ha finalmente riconosciuto che l’immigrazione senza controllo sta creando gravi difficoltà per il paese, anche se finora aveva evitato di affrontare apertamente il problema.

Clamoroso al Cibali: la sinistra ha scoperto che l'immigrazione incontrollata rappresenta un (enorme) problema per l'Italia. Non solo. La rive gauche della politica italiana (udite udite) si è persino accorta che esiste un nesso logico, evidente, scritto nei numeri tra il numero di clandestini e l'aumento dei reati. In particolar modo quelli più odiosi, contro le persone. C'è una storia incredibile che giunge dall'Emilia Romagna. O.M. è nato in Marocco il 29 gennaio del 1997 ed è sbarcato a Lampedusa il 10 marzo del 2009. Quindici anni fa. Nel 2020 il governo giallorosso, il Conte II, quello guidato dal M5S e dal Pd, decise di approvare una vera e propria sanatoria. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il molestatore liberato: il Pd grida, ma lo salvò il governo giallorosso e il solito giro di toghe De Luca sfida il Governo con il ‘modello Campania’: ma il nodo Mastella frena il PD De Luca propone il ‘modello Campania’ come risposta alle sfide del governo, ma il nodo Mastella crea tensioni all’interno del PD. "Giustizia venduta". Tajani durissimo, il piano del governo dopo lo schiaffo delle toghe svizzere Il ministro degli Esteri Antonio Tajani commenta con fermezza la recente scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale di Crans-Montana coinvolto nell'incendio di Capodanno che ha causato 40 vittime. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Arrestato il giovane stalker seriale di donne; Sanremo 2026, Pucci co-conduttore? Come rosica Selvaggia Lucarelli. Ecco la prima di oggi de Il Tempo @iltempoquotidiano TONACHE, TOGHE, CAMICI. COSÌ NO -Il vicecapo dei vescovi va a un convegno di Magistratura Democratica per il No. -Sei medici sono accusati per falsi certificati salva-clandestini. -Un molestatore mar facebook