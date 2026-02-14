Il ministro Foti e l’intesa italo-tedesca | Eurobond limitati per il sì di Berlino

Il ministro Tommaso Foti ha commentato la posizione di Berlino sugli Eurobond, spiegando che il sì tedesco limita le possibilità di utilizzo di questi strumenti finanziari. La Germania ha espresso riserve, influenzando di conseguenza le trattative tra Italia e Germania sull’accordo. Foti ha inoltre sottolineato che la discussione si sta concentrando su accordi più stringenti, con un’attenzione particolare alla stabilità economica europea. La questione ha suscitato attenzione tra gli investitori e i politici italiani, preoccupati dalle implicazioni di questa posizione.

Roma, 14 febbraio 2026 – Tommaso Foti, ministro degli Affari europei, tutti sono rimasti un po' sbigottiti dalle affermazioni del procuratore Gratteri sul referendum. Lei come si spiega questa alzata di toni? "Bisognerebbe chiederlo a chi disperatamente solleva polveroni di cui non c'è bisogno. Peraltro raccontando le solite fake news, tipo che la magistratura finirà sotto il controllo del governo, o che la separazione delle carriere è un pericolo per la democrazia. Tutte cose che non esistono. La separazione delle carriere la invocava il Ppi di Martinazzoli o il Pd di Martina, ed esiste nei maggiori paesi europei come Germania, Spagna, Portogallo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il ministro Foti e l'intesa italo-tedesca: "Eurobond limitati per il sì di Berlino" Eurobond, Berlino boccia la proposta di Macron. Il gelo tra Francia e Germania (dopo il caccia) La proposta di Eurobond avanzata dalla Francia ha incontrato il no deciso di Berlino. Ue, Meloni lancia il patto con Merz (ma frena sugli eurobond): «C'è un motore italo-tedesco» La premier Giorgia Meloni annuncia un accordo con il leader tedesco Friedrich Merz, parlando di un