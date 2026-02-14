Il Milan ha vissuto un inizio di anno difficile ai rigori, con otto errori su ventuno tentativi in campionato. La squadra ha spesso perso punti decisivi quando si è affidata ai penalty, come è successo nella partita contro la Lazio, dove un tiro sbagliato ha determinato la sconfitta.

Qualche ora dopo il misfatto, è arrivato il mea culpa pubblico: "Sicuramente ho avuto giorni migliori e fortunatamente il rigore non è risultato decisivo. Grazie squadra!", ha scritto sui social Niclas Füllkrug, ancora attanagliato dai sensi di colpa per l'errore dal dischetto alla Cetilar Arena di Pisa. E' la classica gioia da scampato pericolo, un "fiuuu" alla Allegri, perché se alla fine il Milan avesse pareggiato il tedesco sarebbe finito davanti alla corte marziale rossonera. Tutto è bene ciò che finisce bene, quindi, ma fino a un certo punto. Il Diavolo conferma infatti un certo disagio quando si ritrova fermo a undici metri dalla porta avversaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan e un infinito incubo rigori: quando il dischetto diventa un nemico

Nico Paz continua a vivere una stagione difficile con il Como.

Una partita equilibrata tra Lazio e Fiorentina, terminata 2-2 all'Olimpico.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

COM-MIL (1-1): Nkunku pareggia su rigore! Ma che brivido

Argomenti discussi: Il Milan non è l'Inter, ma tiene aperta la lotta e ha Modric. Appuntamento al derby; Il Milan e Allegri sorridono: pronto un tesoretto da 60 milioni per l'obiettivo Champions; Classifica Serie A un anno dopo: chi è salito e chi è sceso; Milan-Como, l’ultima beffa della partita fantasma: dopo la figuraccia, il rinvio condiziona il….

Il Milan e un infinito incubo rigori: quando il dischetto diventa un nemicoQualche ora dopo il misfatto, è arrivato il mea culpa pubblico: Sicuramente ho avuto giorni migliori e fortunatamente il rigore non è risultato decisivo. Grazie squadra!, ha scritto sui social ... gazzetta.it

Pisa-Milan 1-2, risultato finale della partita di Serie A: decide un gol di Modric, gli highlightsPisa-Milan di Serie A 1-2: il risultato finale, gol di Loftus-Cheek, Loyola e Modric. Gli highlights, la cronaca e il tabellino PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré (86? ... fanpage.it

PISA 1-2 MILAN: IMMENSO MODRIC! Una rete di un infinito #Modric regala una gioia immensa ad #Allegri con 3 punti fondamentali in vista degli scontri diretti di domani. Una vittoria pesante che ci avvicina verso l'obiettivo finale. Nella ripresa #Fullkrug sba facebook

MISSION COMPLETED Il #Milan Vince a #Pisa col brivido. Decisivo un sublime ed infinito Luka #Modric. x.com