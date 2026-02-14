Il medagliere italiano di Milano Cortina 2026

L’Italia mantiene il secondo posto nel medagliere di Milano Cortina 2026, anche dopo la settima giornata di competizioni. La squadra azzurra ha ottenuto nuove medaglie in diverse discipline, rafforzando la sua posizione. Nelle ultime ore, gli atleti italiani hanno conquistato due medaglie d’argento e una di bronzo, portando il totale complessivo a oltre venti premi.

AGI - L'Italia resta al secondo posto nel medagliere dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 anche dopo la settima giornata di gare. L'Italia Team ha conquistato complessivamente 18 medaglie, 6 ori, 3 argenti e 9 bronzi. Al primo posto c'è la Norvegia con 18 medaglie ma con 8 ori (3 argenti e 7 bronzi). Terzi restano gli Stati Uniti con 14 medaglie (4 ori, 7 argenti e 3 bronzi). Quarta la Francia con 10 medaglie, quinta la Germania con 11, sesta la Svezia con 8. Nel medagliere ci sono 22 Nazioni. Sport Oro Argento Bronzo Totale RIEPILOGO 6 3 9 18 Slittino 2 0 2 4 Sci alpino 1 1 2 4 Pattinaggio vel. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il medagliere italiano di Milano Cortina 2026 Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Risultati Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia; Le medaglie vinte dall’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Il medagliere italiano di Milano Cortina 2026; Azzurri in festa: il medagliere aggiornato alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 18Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it Il Medagliere delle Olimpiadi Invernali 2026 aggiornato: la posizione dell’Italia e la classifica completaIl medagliere delle Olimpiadi 2026 in tempo reale. L'Italia a Milano Cortina cerca di ottenere almeno 20 medaglie ... fanpage.it Un programma da non perdere in questo Day8 olimpico Segui le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 live su @discoveryplusIT e @HBOMaxitalia facebook Sinner esulta con Brignone, il messaggio dopo oro a Milano Cortina 2026 x.com